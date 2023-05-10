ФСБ предотвратила покушение на начальника отдела полиции в Запорожье

Мелитополь, , 10:05 — REGNUM В Запорожской области задержан гражданин Украины, который планировал теракты по заданию Главного управления разведки минобороны Украины. Об этом 10 мая сообщили журналистам в Центре общественных связей ФСБ России.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

В Мелитопольском районе Запорожской области предотвращено покушение на начальника отдела полиции посёлка Кирилловка. Силовики задержали гражданина Украины, которого заподозрили в подготовке терактов по указанию украинского министерства обороны.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Федеральная служба безопасности предотвратила теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС. Были задержаны два агента Главного управления разведки минобороны Украины. Преступную деятельность координировали сотрудники ГУР минобороны Украины как напрямую, так и через посредницу, находящуюся в Финляндии.

Сотрудники ФСБ и МВД пресекли попытку атаки украинских дронов, которую собирались осуществить на аэродроме «Северный» в Ивановской области. Целью атаки украинских беспилотников стали самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Уточняется, что дроны начинили взрывчаткой.