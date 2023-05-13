ВСУ обстреляли Луганск 12 мая двумя ракетами Storm Shadow
Луганск, 13 мая 2023, 10:52 — REGNUM Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) 13 мая сообщило, что украинские войска применили при обстреле Луганска 12 мая две ракеты англо-французского производства Storm Shadow, а также одну ракету ADM-160B MALD производства США.
«По уточнённой информации, 12 мая 2023 года во время ракетного обстрела Луганска вооруженные формирования Украины применили две крылатые ракеты Storm Shadow (англо-французского производства) и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD (производства США)», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Ранее в представительстве ЛНР предполагали, что ВСУ обстреляли Луганск с применением двух крылатых ракет оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром» украинского производства.
Как сообщало ИА REGNUM, около 18:20 мск 12 мая в Луганске прогремело два взрыва. Очевидцы сообщали о поднимающемся густом чёрном дыме. Удар пришёлся по пустующим цехам предприятия по производству полимерных изделий «Поли-Пак», которое располагается на территории машиностроительного завода «100».
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что при ракетном обстреле шесть детей получили ранения. Четверым детям оказана медицинская помощь в полном объёме, двоих подростков в состоянии средней степени тяжести доставили в республиканскую детскую клиническую больницу.
Кроме того, в результате ракетных обстрелов пострадали административные здания предприятий, выбиты стёкла в шести жилых домах.
Пожарные и сотрудники оперативных служб уже работают на месте происшествия, обстоятельства случившегося уточняются, власти республики просят жителей сохранять спокойствие, написал в своём Telegram-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник.