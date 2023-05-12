Пасечник назвал обстрел Луганска попыткой запугать мирных жителей
Луганск, 12 мая 2023, 20:27 — REGNUM Обстрел Луганска — очередная попытка властей Украины запугать мирных жителей, заявил 12 мая врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
«В День Республики обстрелу со стороны украинских националистов подвергся Ленинский район города Луганска. Обстрел города в праздник — очередная попытка киевского террористического режима запугать мирных граждан», — написал Пасечник в своём Telegram-канале.
Пожарные и сотрудники оперативных служб уже работают на месте происшествия, обстоятельства случившегося уточняются, отметил врио главы республики, пообещав позднее сообщить дополнительную информацию и призвав жителей соблюдать спокойствие.
Как сообщалось ранее, что в Луганске около 18:20 мск прогремело не менее двух взрывов. Очевидцы сообщали о поднимающемся густом чёрном дыме. По предварительной информации, удар пришёлся в район предприятия по производству полимерных изделий «Полипак», которое располагается на территории машиностроительного завода «100».
Для обстрела Луганска ВСУ, скорее всего, использовали ракеты с дальностью стрельбы 150 километров, предположил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По предварительным данным, мирные жители не пострадали, отметила в свою очередь сенатор от ЛНР Дарья Лантратова.