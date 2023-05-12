Луганск, 12 мая, 2023, 21:52 — ИА Регнум. ВСУ 12 мая обстреляли Луганск с применением двух крылатых ракет, предположительно, оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром» украинского производства, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации.

(сс) VoidWanderer ОТРК «Гром»

«Разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий «Поли-Пак» и «Милам», а также повреждено остекление шести жилых домов», — сказано в сообщении в Telegram-канале представительства.

Как сообщалось ранее, около 18:20 мск 12 мая в Луганске прогремело два взрыва. Очевидцы сообщали о поднимающемся густом чёрном дыме. Удар пришёлся в район предприятия по производству полимерных изделий «Поли-Пак», которое располагается на территории машиностроительного завода «100».

По предварительным данным, мирные жители не пострадали, отметила сенатор от ЛНР Дарья Лантратова. Удар пришёлся по пустующим цехам предприятия, но пока не разобраны завалы, делать выводы о наличии или отсутствии пострадавших нельзя, уточнил экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Пожарные и сотрудники оперативных служб уже работают на месте происшествия, обстоятельства случившегося уточняются, власти республики просят жителей сохранять спокойствие, написал в своём Telegram-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник.