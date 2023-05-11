Москва, 11 мая, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Штурмовые отряды продолжают вести наступление в западной части Артёмовска, сообщил 11 мая на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

«На донецком направлении штурмовые отряды продолжают вести наступление в западной части города Артемовска», — сказал представитель Минобороны.

Конашенков добавил, что воздушно-десантные войска оказывали им поддержку и сковывали подразделения ВСУ на флангах.

Как сообщало ИА REGNUM, российские штурмовые отряды продолжают теснить противника в западной части Артёмовска.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в недавнем заявлении выразил уверенность, что Артёмовск обязательно будет освобождён и удержан.

Участвующий в спецоперации боец сообщил, что до полного освобождения Артёмовска российскими войсками осталось около 740 метров. По его словам, российские силы зачистили квартал вблизи училища, подойдя вплотную к последнему укреплённому району украинских военных в городе, по которому ВСУ снабжают свои подразделения.

Тем временем боец ВСУ показал участок «дороги смерти» под Артёмовском c уничтоженной техникой. За три дня на трассе около населённого пункта Ивановское были поражены натовские БМП, бронеавтомобили и БТР.