Двор в Артёмовске с кладбищем бронетехники НАТО сняли на видео
Артемовск, 11 мая 2023, 12:39 — REGNUM Один из дворов в жилом районе Артёмовска превратился в кладбище военной техники из стран НАТО. Соответствующее видео опубликовано 11 мая в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».
Ролик с уничтоженной российскими силами техникой записал украинский военнослужащий. Часть бронированных машин удалось опознать, говорится в сообщении канала.
Только в одном дворе брошены канадский бронеавтомобиль Senator, турецкая бронемашина BMC Kirpi, американский вседорожник HMMWV (Humvee), а также подбитая БМП-2.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее боец ВСУ показал участок «дороги смерти» под Артёмовском (до 1924 года — Бахмут) c уничтоженной техникой. За три дня на трассе около населённого пункта Ивановское были поражены натовские БМП, бронеавтомобили и БТР.
По данным Минобороны, российские штурмовые отряды продолжают теснить противника в западной части Артёмовска. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в недавнем заявлении выразил уверенность, что Артёмовск обязательно будет освобождён и удержан.