РИА Новости: российским войскам осталось 742 метра до полного освобождения Артёмовска

Артемовск, , 10:43 — REGNUM До полного освобождения Артёмовска в Донецкой Народной Республике (ДНР) российскими войсками осталось около 740 метров. Об этом 11 мая РИА Новости сообщил боец группы «Вагнер».

ЧВК Вагнер Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 11 мая, отметил военнослужащий, российские силы зачистили квартал вблизи училища, подойдя вплотную к последнему укреплённому району украинских военных в городе.

«Если брать от данного здания по диагонали на дорогу, на выезд из города, то 742 метра осталось пройти. Осталось всего ничего», — сказал боец.

Такое расстояние он насчитал от здания, где находится сам, до выезда из города, который находится на пересечении улиц Юбилейной и Леваневского. По этой дороге украинские войска снабжают свои подразделения. Им пришлось отступить за улицу Чайковского, где ВСУ пытаются выстроить линию обороны.

Собеседник агентства также отметил, что украинские войска оказывают ожесточенное сопротивление и ведут интенсивный артиллерийский обстрел российских позиций, отметил собеседник агентства.

Накануне официальный представитель президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что российские бойцы освободят Артёмовск и сохранят над ним контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, многие месяцы за город Артёмовск, расположенный к северу от Донецка и Горловки, идут ожесточённые бои. Российские силы вытеснили противника в западную часть города, штурмовики продолжают освобождать квартал за кварталом.

Дорога в город через населённый пункт Красное (Ивановское) находится под огневым контролем российских войск, на ней можно увидеть большое количество уничтоженной военной техники ВСУ.