Москва, , 14:53 — REGNUM Российские штурмовые отряды продолжают вести наступление в западной части Артёмовска, сообщил 8 мая официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ЧВК Вагнер Иван Шилов © ИА REGNUM

«Штурмовые отряды продолжали вести наступление в западной части города Артемовска Донецкой Народной Республики», — сказал он на брифинге.

Конашенков уточнил, что Воздушно-десантные войска оказывали им поддержку и сковывали ВСУ на флангах.

Кроме того, добавил представитель Минобороны, ударами оперативно-тактической и армейской авиации поражены подразделения ВСУ в районах Красного, Богдановки, Ступочек и Часова Яра.

Как сообщало ИА REGNUM, многие месяцы за город Артёмовск, расположенный к северу от Донецка и Горловки, идут ожесточённые бои.

Российские силы вытеснили противника в западную часть города, штурмовики продолжают освобождать квартал за кварталом.

Дорога в город через населённый пункт Красное/Ивановское находится под огневым контролем российских войск, на ней можно увидеть большое количество уничтоженной военной техники ВСУ.