Курганская область, 28 января, 2003, 12:59 — ИА Регнум. В Тюмени - самое дешевое молоко в УрФО, в конце декабря прошлого года литровый пакет стоил в среднем 11 рублей 47 копеек. Больше всех за этот продукт пришлось заплатить жителям Салехарда - 24 рубля 50 копеек. В Кургане, где обычно продукты стоят дешевле, молоко продавалось по 11 рублей 90 копеек.

Впрочем, самые низкие в УрФО цены на говядину, сливочное и подсолнечное масло, яйца, сахар, ржаной хлеб и вермишель зафиксированы в конце декабря именно в Кургане. За килограмм говядины, например, здесь платили в среднем 63 рубля 82 копейки, в Тюмени - 70 рублей 33 копейки (2-е место). В Салехарде этот вид мяса стоил 105 рублей - самая высокая цена среди "уральских" столиц.

Такие данные предоставили в пресс-службе Тюменского областного комитета государственной статистики. За килограмм вермишели курганцам "под занавес года" пришлось отдать 14 рублей 70 копеек, тюменцам - 22 рубля 63 копейки, в Ханты-Мансийске - 25 рублей 73 копейки, в Салехарде - 37 рублей 45 копеек. Не такой большой разброс цен по сахару: в Кургане за килограмм платили в среднем 19 рублей 4 копейки, в Тюмени - 21 рубль 36 копеек, в Салехарде - 21 рубль 50 копеек, в Ханты-Мансийске - 22 рубля 64 копейки. В Ханты-Мансийске оказалась самая дешевая среди "уральских" столиц мороженая неразделанная рыба - 28 рублей 16 копеек за кг, а в Салехарде, наоборот, самая дорогая - 53 рубля. В Тюмени мороженая рыба стоит 34 рубля 83 копейки. Картофель дешевле всего продавался в Екатеринбурге - по 8 рублей 70 копеек за килограмм. Немного подороже - на 20 копеек - за него платили тюменцы. В окружном центре Югры картофель стоил 11 рублей 87 копеек, на Ямале - 14 рублей. Тюмень отличилась по сливочному маслу: перед новым годом оно здесь было дороже, чем у наших соседей по УрФО, - 106 рублей 11 копеек за килограмм, в то время как в Кургане - 69 рублей 88 копеек, в Салехарде - 87 рублей 50 копеек, в Ханты-Мансийске - 89 рублей 67 копеек. Цена на пшеничный хлеб в конце декабря самой низкой была в Челябинске - 9 рублей 46 копеек, в Кургане - 9 рублей 55 копеек, в Тюмени - 10 рублей 40 копеек, в Екатеринбурге - 10 рублей 82 копейки, в Салехарде - 14 рублей, в Ханты-Мансийске - 15 рублей 36 копеек.