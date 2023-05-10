КГБ: взрывчатку для терактов, готовившихся в Белоруссии на 9 Мая, произвели в США

Минск, , 16:48 — REGNUM Взрывчатка для терактов, которые готовились на 9 Мая в Белоруссии, была произведена в Соединённых Штатах Америки. Об этом сообщает белорусский телеканал «ОНТ».

У монумента Победы в день празднования 78-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне © Денис Мосюков/Посольство РФ в Белоруссии/ТАСС

В преддверии 9 Мая и непосредственно в сам День Победы Комитет государственной безопасности Белоруссии пресёк попытки совершить несколько терактов в республике, при этом «следы заказчика» терактов ведут на Украину. Сообщается, что взрывные устройства были замаскированы под бытовые приборы, которые прибыли в Белоруссию из-за рубежа.

«Установлено, что взрывчатка была американского производства», — сообщили в эфире новостей.

Уточняется, что четверо молодых людей, задержанных по делу о попытке теракта, дают показания, их объединяет знакомство с ещё одним гражданином Белоруссии. Отмечается, что гражданин, о котором идёт речь, находится в Киеве, он работал по заданию главного управления разведки украинского министерства обороны.

«Экспертиза показала, что взрывчатка относится к пластичным взрывчатым веществам американского производства С4», — сказал представитель КГБ в эфире того же телеканала. По его словам, данный вид взрывчатки часто используют для совершения террористических актов.

Как передавало ИА REGNUM, по словам министра обороны Белоруссии Виктора Хренина, западные страны используют Украину и её жителей в качестве «прокси» для достижения собственных геополитических целей.

9 мая в своём выступлении на параде Победы в Москве президент России Владимир Путин заявил, что жители Украины, начиная с момента госпереворота в Киеве, стали заложниками действий Запада.

В Запорожской области предотвратили покушение на начальника отдела полиции. Задержан 31-летний гражданин Украины, который планировал совершить убийство и теракты. Он действовал по указанию украинского министерства обороны.