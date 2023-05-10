ФСБ: в Запорожской области предотвращено покушение на начальника отдела полиции

Мелитополь, , 09:22 — REGNUM Покушение на начальника отдела полиции посёлка Кирилловка предотвращено в Мелитопольском районе Запорожской области. Об этом сообщили 10 мая журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержан гражданин Украины, который планировал совершить убийство и теракты. Он действовал по указанию украинского министерства обороны, отметили в ФСБ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС. Они задержали двух украинских агентов, действия которых через посредницу в Финляндии координировали сотрудники Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. У задержанных изъяли готовое к применению взрывное устройство, автоматическое стрелковое оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

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