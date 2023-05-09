Москва, 9 мая, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Россия гордится всеми участниками специальной военной операции (СВО). Об этом 9 мая заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на параде Победы на Красной площади.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Мы гордимся участниками специальной военной операции. Всеми, кто сражается на передовой, кто под огнём обеспечивает фронт, спасает раненых. Нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа», — сказал Путин.

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Он подчеркнул, что сегодня на участниках СВО держится безопасность страны, от них зависит будущее российской государственности и народа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что снос мемориалов советским воинам в некоторых странах является преступлением и надругательством над их подвигами. Также он назвал киевский режим преступным.

9 мая в Москве на Красной площади прошёл военный парад посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нём приняли участие прибыли лидеры Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и Армении Садыр Жапаров, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Никол Пашинян.