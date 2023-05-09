Путин назвал киевский режим преступным
Москва, 9 мая 2023, 10:24 — REGNUM Президент России Владимир Путин, выступая на военном параде, посвящённом 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, назвал киевский режим преступным.
«Украинский народ стал заложником госпереворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев», — заявил глава государства.
Народ Украины стал «разменной монетой в реализации их жестоких и корыстных планов».
«Для нас, в России, память о защитниках Отечества священна», — добавил российский лидер.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что против России вновь развязана война, но страна обеспечит свою безопасность.