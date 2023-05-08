Песков: прибывшие в Москву лидеры стран СНГ с Путиным возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата

Москва, , 21:50 — REGNUM Лидеры стран СНГ, прибывшие в Москву на День Победы, совместно с президентом России Владимиром Путиным увидят парад с трибуны на Красной площади. Об этом 8 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на телеканале «Россия-1».

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, главы государств также возложат цветы и проведут неформальный завтрак.

«В 10:00 начнётся непосредственно парад. Президент выступит. Главы государств СНГ будут вместе с ним на трибуне», — рассказал представитель Кремля, добавив, что позднее высокопоставленные лица совместно возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата.

Далее у глав государств «запланирован неформальный завтрак», добавил Дмитрий Песков.

Ожидается, в качестве гостей на параде будут присутствовать президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, премьер-министр Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, официальных приглашений принять участие в параде лидерам иностранных государств не направлялось, поскольку «дата некруглая» (78 лет), отмечал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Россию с рабочим визитом по приглашению президента России Владимира Путина. Уточняется, что глава армянского правительства примет участие в мероприятиях, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне.