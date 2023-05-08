Путин призвал не допускать искажения правды о Великой Отечественной войне

Москва, , 14:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин в поздравительных посланиях лидерам и гражданам иностранных государств по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне подчеркнул, что нравственным долгом является недопущение искажения правды о Великой Отечественной войне. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин © Михаил Климентьев/ТАСС

Отмечается, что поздравительные послания по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне были направлены лидерам Азербайджана, Южной Осетии, Белоруссии, Армении, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана и Абхазии, а также народам Молдавии и Грузии.

В своих поздравлениях президент России отметил, что в этот знаменательный день воздаётся дань глубокого уважения и признательности всем тем, чьи беспримерные подвиги на полях сражений и самоотверженный труд в тылу позволили сокрушить нацистских захватчиков и отстоять свободу родной земли.

«Сегодня наш нравственный долг — свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, как и оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников», — говорится в поздравительных посланиях.

Глава государства отметил, что духовное наследие Великой Победы и впредь будет способствовать упрочению и плодотворному развитию отношений между государствами и народами.

Российский лидер передал слова искренней благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Он пожелал им благополучия, бодрости духа, доброго здоровья и долгих лет жизни.

Как передавало ИА REGNUM, премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в мероприятиях ко Дню Победы в Москве. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится 8 мая с рабочим визитом в Москву по приглашению президента России.

Путин пригласил главу Туркмении Сердара Бердымухамедова принять участие в праздновании Дня Победы в Москве. главы двух государств поздравили друг друга с приближающимся Днем Победы в Великой Отечественной войне и пожелали благополучия и процветания народам обеих стран.

Президент Киргизии Садыр Жапаров отправился в Москву с официальным визитом, в ходе которого состоятся переговоры с президентом России Путиным. Также Жапаров в качестве гостя посетит парад Победы в Москве 9 мая.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на Украине много людей, для которых День Победы является священным праздником. Таким образом представитель Кремля прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского объявить 9 мая в стране Днём Европы.

Зеленский внёс в Верховную раду законопроект согласно которому День Памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне на Украине будет праздноваться 8 мая, а 9 мая — День Европы. В документе указано, что данное решение было принято «с целью укрепления единства народов Европы», а также «обеспечения мира, безопасности и стабильности на Европейском континенте».

Ранее пользователи Twitter раскритиковали анонс президента Украины в своём обращении к нации о важных событиях в мае и июне. Ранее он заявил в том числе о перспективах получения нового оружия и работой над антироссийскими санкциями. «Какая логика в таких объявлениях?» — задался вопросом один из комментаторов.