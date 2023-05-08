Киев, , 09:57 — REGNUM Пользователи Twitter раскритиковали анонс президента Украины Владимира Зеленского в своём обращении к нации о важных событиях в мае и июне.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее он заявил в том числе о перспективах получения нового оружия и работой над антироссийскими санкциями.

«Какая логика в таких объявлениях?» — задался вопросом один из комментаторов.

«Актёр читает по своему сценарию… Авторы и заказчики удобно устроились в Вашингтоне», — написал ещё один пользователь.

«Интересно будет посмотреть на его анонс в июле», — заключили читатели.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Великобритании указали на срыв планов Украины по контрнаступлению после использования Россией новейшего оружия. ВС России за сутки выпускают как минимум 20 планирующих бомб, которые стали главным страхом для украинской армии. Западные и украинские военные аналитики предполагают, что использование этого новейшего оружия Москвой может вынудить Киев внести изменения в планы контрнаступления.