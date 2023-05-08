Премьер-министр Армении Пашинян примет участие в мероприятиях ко Дню Победы в Москве

Москва, , 12:55 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится 8 мая с рабочим визитом в Москву по приглашению президента России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении в своём Telegram-канале.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян © Сергей Гунеев/РИА Новости

По её информации, Пашинян примет участие в мероприятиях, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне, которые состоятся 9 мая.

Как передавало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, в данный момент имеются определённые планы по поводу возможности встречи на следующей неделе в Москве президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, однако в этом вопросе не стоит забегать вперёд, отметили в Кремле.

Владимир Путин пригласил главу Туркмении принять участие в праздновании Дня Победы в Москве. главы двух государств поздравили друг друга с приближающимся Днем Победы в Великой Отечественной войне и пожелали благополучия и процветания народам обеих стран. Уточняется, что Бердымухамедов поблагодарил российского лидера за приглашение. Глава Туркмении отметил, что Великая Отечественная война и победа над фашизмом занимают особое место в общей исторической памяти.