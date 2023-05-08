Москва, 8 мая, 2023, 11:58 — ИА Регнум. На Украине много людей, для которых День Победы является священным праздником, заявил 8 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Petrov Sergey/Global Look Press Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Таким образом представитель Кремля прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского объявить 9 мая в стране Днём Европы.

«Мы убеждены, что на самом деле на Украине много людей, для которых это священный день», — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что на Украине есть ветераны, родные и близкие, для которых этот день был и останется святым.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский внёс в Верховную раду законопроект согласно которому День Памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне на Украине будет праздноваться 8 мая, а 9 мая — День Европы.

В документе отмечается, что это решение принято, в частности, «с целью укрепления единства народов Европы», а также «обеспечения мира, безопасности и стабильности на Европейском континенте».

Ранее пользователи Twitter раскритиковали анонс Зеленского, который рассказал о важных событиях в мае и июне. Ранее он заявил о перспективах получения нового оружия и работе над антироссийскими санкциями.