Москва, 8 мая, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Подозреваемому в попытке убийства писателя Захара Прилепина Александру Пермякову предъявлено обвинение в терроризме, следствие ходатайствует о его аресте. Об этом 8 мая сообщает Следственный комитет РФ.

Михаил Кутузов/ТАСС Александр Пермяков (справа), подозреваемый в причастности к покушению на писателя Захара Прилепина, в Семеновском районном суде

Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела Пермякову предъявлено обвинение в совершении теракта и незаконном обороте оружия.

«Следствие ходатайствует об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, покушение на писателя Прилепина произошло 6 мая в Нижегородской области. В результате теракта погиб водитель и помощник Прилепина Александр Шубин. Сам писатель был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Задержанный по делу Пермяков рассказал следователям на допросе, что действовал по заданию спецслужб Украины. Он сообщил, что его завербовали в 2018 году, а в 2022-м он заехал на территорию России с целью убийства Прилепина.

В МИД России 6 мая заявили, что ответственность за теракт несут не только власти Украины, но и их западные кураторы, в том числе США.

7 мая Прилепин сообщил, что при взрыве получил перелом обеих ног, один перелом открытый. По его словам, он находился за рулём машины, которую взорвали.