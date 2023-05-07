Губернатор Никитин: Прилепина вывели из медикаментозного сна, его состояние стабильное

Нижний Новгород, , 10:48 — REGNUM Пострадавший в результате взрыва автомобиля в Нижегородской области писатель Захар Прилепин приходит в себя после операции. Об этом 7 мая сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Захар Прилепин © Антон Новодережкин/ТАСС

«О состоянии Захара: выведен из медикаментозного сна, в сознании», ― написал в Telegram-канале глава региона.

Он добавил, что медики оценивают его состояние как стабильное.

«Настроение бодрое. Всё хорошо», ― добавил Никитин.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, на котором сопредседатель «Справедливой России — За правду», писатель Захар Прилепин возвращался домой из командировки в ЛНР, где проходил службу в составе батальона Росгвардии «Оплот».

После взрыва самодельного взрывного устройства под капотом автомобиля писатель остался жив, но получил серьёзные ранения, его водитель и помощник Александр Шубин погиб на месте.

Медики диагностировали у Прилепина тяжёлую сочетаную травму, минно-взрывное ранение, контузию обоих лёгких, а также многочисленные переломы и ушибы. При этом пострадавший поступил в больницу в ясном сознании.

Консилиум решил не перевозить раненого в Москву, а делать операцию в Нижнем Новгороде. Медики успешно провели хирургическое вмешательство.

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