Подозреваемый в покушении на Прилепина признался в совершении теракта

Нижний Новгород, , 18:30 — REGNUM Подозреваемый в покушении на Захара Прилепина дал признательные показания, сообщил Telegram-канал 112.

По данным источника, мужчина рассказал, что его завербовала одна из спецслужб Украины несколько лет назад. Он предоставлял необходимую им информацию, а взамен получал деньги.

«Последним заданием стало получение паспорта РФ и переезд. Следующий шаг — ликвидация Захара Прилепина», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подозреваемый несколько дней следил за писателем.

«Закопал противотанковые мины на пути к дому Прилепина», — рассказал подозреваемый.

Источник отмечает, что на одну из мин наехал автомобиль Audi Q7.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился писатель, сопредседатель «Справедливой России — За правду» Захар Прилепин. Писатель остался жив, однако получил ранения обеих ног и сейчас находится в тяжёлом состоянии, его водитель погиб на месте. Водитель и помощник Прилепина Александр Шубин с позывным Злой числился в списках сайта «Миротворец».

Взрыв, прогремевший в автомобиле писателя, был настолько мощным, что на его месте образовалась огромная воронка.

Позже в МВД заявили, что мужчина, которого задержали по подозрению в причастности к покушению на Прилепина, ранее был судим. Правоохранители участвовали в плане «Перехват». Они задержали возле леса ранее судимого мужчину 1993 года рождения, которого подозревают в причастности к подрыву машины. Мужчину задержали трое участковых уполномоченных полиции МВД в городском округе Семёновский. МВД также опубликовало видео задержания подозреваемого.