Нижний Новгород, 6 мая, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Силовики установили квартиру в Подмосковье, в которой могли собрать взрывное устройство, используемое впоследствии на автомобиле писателя Захара Прилепина. Сотрудники МВД и ФСБ установили сразу несколько адресов, по которым могли проживать причастные к покушению лица.

Кадр из видео Следователи СК России на месте подрыва автомобиля, в котором находился Захар Прилепин

«В Москве и Подмосковье выявили несколько адресов, по которым проживали возможные участники покушения на Прилепина. Также установлена квартира, в которой могли собрать СВУ», — привёл ТАСС информацию источника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автомобиль Прилепина дистанционно подорвали под Нижним Новгородом, в посёлке Пионерский. По предварительным данным, СВУ находилось под днищем Audi писателя и его мощность составила более двух килограммов в тротиловом эквиваленте.

Машину взрывом разорвало пополам. В результате Прилепин получил ранения обеих ног, его водитель погиб на месте. В регионе ввели план «Перехват», по горячим следам полиции удалось задержать мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля писателя.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Вашингтон создал из Киева ещё одну организованную террористическую ячейку.

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело о теракте.