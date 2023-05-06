Нижний Новгород, 6 мая, 2023, 13:46 — ИА Регнум. В Сети появились первые кадры с места взрыва, произошедшего в автомобиле «Ауди» писателя Захара Прилепина в Нижегородской области. Ролик 6 мая опубликовал Telegrаm-канал «112».

Кадр из видео с телеграм-канала 112 Первые кадры с места взрыва машины Захара Прилепина.

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На месте ЧП несколько машин скорой помощи и пожарные.

По предварительным данным, самодельное взрывное устройство заложили под капот иномарки писателя Захара Прилепина. Мощность СВУ составила не менее 2,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. Взрывное устройство под автомобиль могли установить тогда, когда Прилепин выходил в кафе.

Известно, что писатель возвращался из командировки в ЛНР, где он проходил службу в составе батальона Росгвардии «Оплот». Сегодня писатель ехал домой к семье.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился писатель, сопредседатель «Справедливой России — За правду» Захар Прилепин.

Писатель остался жив, однако получил ранения и сейчас находится в тяжёлом состоянии. Врачи борются за его жизнь. По предварительным данным, в результате взрыва погиб водитель.

Взрыв произошёл на трассе в Борском районе по дороге в деревню Пионерское. Дочь Прилепина вышла из машины за несколько минут до взрыва.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства и причины произошедшего.