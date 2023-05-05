Ростов-на-Дону, 5 мая, 2023, 17:12 — ИА Регнум. Готовность военной техники и оружия, которое поступит в ближайшее время в зону проведения спецоперации, проверил 5 мая глава Минобороны Сергей Шойгу, сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

Сегодня в Южном военном округе отвечающий за материально-техническое обеспечение армии замминистра обороны Алексей Кузьменков показал Шойгу новые партии современных танков, боевых бронемашин, спецтехники и автотранспорта для снабжения российских войск в зоне спецоперации.

Шойгу проинспектировал базы хранения и ремонта выведенной из районов боевых действий вооружения и военной техники.

По словам Кузьменкова, количество отремонтированной военной техники в сутки превышает количество вышедшей из строя в соотношении три к двум. Этого удалось достичь за счёт организации круглосуточной работы.

Шойгу в ходе мероприятия поставил Кузьменкову задачу держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения вооружением и военной техникой российских военных в районах СВО.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил 5 мая, что в ходе спецоперации российские войска уничтожили мост в районе города Часова Яра (Бахмутский район, ДНР). ВСУ по этому мосту пытались переправить резервы в Артёмовск.