ВС России уничтожили мост у Часова Яра, по которому ВСУ подвозили боеприпасы и резервы в Артёмовск

Артемовск, , 15:48 — REGNUM В районе населенного пункта Часов Яр подорван мост, по которому Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артёмовск, сообщил 5 мая во время брифинга официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков. Также, по его словам, в Херсонской области средствами ПВО ВС РФ ликвидированы два самолёта Су-25 Воздушных сил Украины, а в районах Краматорска и Авдеевки в ДНР поражены два склада боеприпасов механизированных бригад ВСУ. Помимо этого, сбито 14 украинских беспилотников и семь снарядов РСЗО HIMARS.

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (05.05.2023 г.) Минобороны РФ

Суточные потери ВСУ в живой силе на донецком направлении составили до 300 боевиков, на купянском направлении — 95, на южнодонецком и запорожском — до 90, на херсонском — до 80, на краснолиманском — до 65.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается 436 дней. За прошедшие сутки российские военные пресекли действия трёх украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Харьковской области. На западе Артёмовска штурмовики продолжили наступление при поддержке ВДВ. На этом направлении уничтожено до 300 украинских военных и наёмников.