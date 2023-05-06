Новый, 436-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован ударом Воздушно-космических сил России (ВКС) по пункту дислокации иностранных инструкторов украинских войск в Черниговской области. Речь идёт также о поражении личного состава, вооружения и военной техники 163-го отдельного батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Лизуновка, сообщил 5 мая начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. Помимо этого, российские войска уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы и сорвали ротацию четырёх подразделений.

Министерство обороны Российской Федерации В зоне проведения СВО

Одной из самых горячих точек СВО остаётся донецкое направление. Российские штурмовики овладели двумя кварталами и продолжают уничтожение противника в западной части города Артёмовска, известило 4 мая Минобороны. Суточные потери составили до 255 украинских военнослужащих.

Тем временем в распоряжении Telegram-канала «Военкоры Русской Весны» («РВ») оказался видеоролик, демонстрирующий реакцию солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приближение российских бойцов. Из истерики и ступора лежащего ничком военного с трудом вывели сослуживцы, сказав, что пора бежать, пока ворога нет. Сообщается, что инцидент произошёл в лесу близ Кременной (Луганская Народная Республика).

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.