Москва, 5 мая, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Совет Безопасности может обсудить в пятницу, 5 мая, произошедшую в начале недели атаку украинских беспилотников на Кремль. По его словам, если после заседания будут публичные слова, их покажут.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Но то, что будет обсуждаться, можно с большой долей уверенности предположить», — сказал Песков.

Ранее он заявил, что за атакой БПЛА на Кремль стоят США. Песков назвал «смехотворными» попытки официальных лиц Украины и Штатов откреститься от причастности к инциденту. Как подчеркнул представитель Кремля, хорошо известно, что решения о таких действиях принимают не в Киеве, а именно в Вашингтоне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Киев попытался нанести удар двумя беспилотниками по Кремлю в ночь на 3 мая. Дроны вывели из строя при помощи систем РЭБ. Президент Владимир Путин в момент инцидента находился в резиденции в Ново-Огарёво. В Министерстве иностранных дел позднее заявили, что Россия даст ответ в соответствии с оценкам угрозы со стороны Киева.