Песков высмеял попытки Украины и США откреститься от причастности к атаке беспилотников на Кремль

Москва, , 12:38 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «смехотворными» попытки официальных лиц Украины и Соединённых Штатов откреститься от причастности к атаке беспилотных летательных аппаратов на Кремль в ночь на 3 мая.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях, о таких терактах, принимают не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать», — сказал Песков в ходе беседы с журналистами в четверг, 4 мая.

Также представитель Кремля отметил, что попытки Украины и США откреститься от причастности к упомянутой атаке дронов выглядят «абсолютно смехотворно».

«Не каждый раз Киеву дают право в выборе средств [для исполнения указаний Вашингтона], это тоже зачастую диктуют из-за океана», — добавил Песков.

Вооружённые силы Украины попытались нанести удар двумя беспилотниками по резиденции президента России в Кремле в ночь на 3 мая. Как сообщили в Кремле, дроны были выведены из строя при помощи систем радиолокационной борьбы. По словам Пескова, глава государства Владимир Путин не пострадал, так как в момент инцидента находился в другом месте.

Позднее Министерство иностранных дел России заявило, что за «попыткой теракта против Кремля стоит киевский режим». Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия даст ответ в соответствии с оценкам угрозы со стороны Киева.