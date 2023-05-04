Песков: Путин не будет выступать с обращением и экстренно созывать Совбез из-за атаки БПЛА

Москва, , 13:00 — REGNUM Президент России Владимир Путин не планирует созывать экстренное заседание Совета безопасности или делать обращение к согражданам, а цели СВО на Украине не изменят. Об этом 4 мая сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин © Михаил Климентьев/РИА Новости

«По плану у президента оперативное совещание с постоянными членами Совбеза завтра, в пятницу», — добавил официальный представитель Кремля.

Он предположил, что на предстоящем заседании Совбеза, скорее всего, обсудят в том числе и прилёт дронов к Кремлю. Песков также отметил, что график работы президента на 4 мая не изменился.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 мая к Кремлю подлетели два беспилотника, направляясь к резиденции президента. Оба дрона не долетели до цели, их вывели из строя.

Пострадавших нет. По словам Пескова, незначительные повреждения получили два медных листа купола Сенатского дворца. Кремль расценил это как теракт и покушение на Владимира Путина с украинской стороны.

Песков уверен в причастности Вашингтона к теракту, так как Киев самостоятельно не выбирает цели. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен не стал осуждать Украину за атаку.