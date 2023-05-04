Песков: Путин работает в Кремле по обычному графику

Москва, , 12:35 — REGNUM График президента России Владимира Путина не изменился, сегодня глава государства работает в Кремле, сообщил 4 мая журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Президент продолжает работу, график не меняется», — сообщил Песков.

По словам пресс-секретаря Путина, президент 4 мая работает в Кремле. Сегодня у него не запланировано крупных публичных мероприятий, однако «будет важный разговор» с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым.

Пресс-служба Кремля 3 мая сообщила о попытке киевского режима нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции главы государства. Военные и сотрудники спецслужб своевременными действиями обезвредили дроны.

Песков заявил, что Путина не было на тот момент в Кремле: он 3 мая работал в Ново-Огарёво. Где глава государства будет находиться 4 мая, пресс-секретарь не сообщил, пообещав сделать это позднее.