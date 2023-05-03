Москва, 3 мая, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Россия расценивает атаку беспилотников на Кремль как спланированную террористическую акцию и покушение на президента Владимира Путина, сообщила 3 мая пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента», — говорится в сообщении.

В администрации президента также расценили атаку беспилотников как спланированное покушение накануне Дня Победы 9 мая. В Кремле подчеркнули, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры на попытку удара Киева по Кремлю «там и тогда, где и когда посчитает нужным».

В ночь на 3 мая, около 3:00 мск, Украина направила два беспилотника на резиденцию российского президента. Оба беспилотника были выведены из строя. БПЛА уничтожили военные и специальные службы прямо над куполом Сенатского дворца в Кремле.

Глава государства не пострадал. В момент атаки здания кремлёвской резиденции Путина там не было. Он находится в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво. График его работы изменений не претерпел, российский лидер продолжил работу в обычном режиме.

Ранее Москва неоднократно отмечала, что Киев всё чаще использует террористические методы, фактически превращаясь в страну-террориста.