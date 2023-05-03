Появилось видео атаки двух украинских беспилотников на Кремль

Москва, , 15:48 — REGNUM В распоряжении ИА REGNUM появилось видео атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Кремль.

Большой Кремлевский дворец © Наталья Селиверстова/РИА Новости

На кадрах видно, как один из дронов подлетает к куполу Большого Кремлёвского дворца и взрывается. На месте падения беспилотника поднимается дым.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина. На Кремль целились два беспилотных летательных аппарата.

Как сообщили в Кремле, БПЛА вывели из строя с применением систем радиолокационной борьбы.

Глава государства не пострадал. В момент атаки здания кремлёвской резиденции Путина там не было. Он находится в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво. График его работы изменений не претерпел, российский лидер продолжил работу в обычном режиме.

В Кремле расценили попытку удара как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ Владимира Путина накануне Дня Победы. В администрации российского лидера заявили, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры на попытку удара Киева по Кремлю «там и тогда, где и когда посчитает нужным».