Захарова рассказала о подготовке ответных мер на захват школы в Польше

Москва, , 13:32 — REGNUM Москва уже прорабатывает ответные меры на захват в Варшаве школы при российском посольстве, сообщила 3 мая журналистам официальный представитель МИД Мария Захарова.

Здание школы при посольстве России в Варшаве © ALBERT ZAWADA/EPA/ТАСС

Она рассказала, что в таких ситуациях Россия принимает ответные меры, после чего сообщает о предпринятых шагах стороне, в отношении которой предпринимает действия, а также, «после детальной межведомственной проработки», информацию выкладывают в публичное пространство.

«Она (межведомственная проработка. — Прим. ред.) стартовала, могу вас в этом заверить», — заявила Захарова.

Захват российской школы в Варшаве представители власти этой страны осуществили утром в субботу 29 апреля. Сотрудникам школы и учащимся дали несколько часов на то, чтобы они покинули здание, и несколько дней для вывоза имущества.

МИД 2 мая опубликовал заявление, в котором выразил протест против действий Варшавы и пообещал ответные меры. 3 мая Захарова назвала ненормальными действия польских властей. Посол России в Польше заявил, что никто не удивиться, если дипломатические отношения двух стран будут разорваны.