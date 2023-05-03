Москва, 3 мая, 2023, 09:23 — ИА Регнум. Действия властей Польши выходят за рамки нормальности. Характерным примером служит захват польскими властями школы при российском посольстве в Варшаве, заявила 3 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Комментируя захват здания школы, который осуществили польские силовики 29 апреля, российский дипломат задала вопрос, стало ли подобное поведение для кого-то неожиданностью. Тем не менее каким бы характерным для современной польской политики ни был подобный шаг, конкретно этот поступок выходит «за рамки не то чтобы дипломатических отношений, а вообще нормальности».

«Не цивилизованности, не цивилизованного отношения друг к другу, а нормальности проявления, как, например, сейчас со школой», — заявила Захарова.

2 мая МИД РФ официально заявил протест польскому временному поверенному Яцеку Щлядевскому в связи с захватом властями Польши школы при российском посольстве в Варшаве. Москва предупредила об ответных мерах на эту наглую выходку.

Нападение польских властей на школу при российском посольстве в Варшаве произошло утром 29 апреля: от учащихся и сотрудников учебного заведения потребовали, чтобы они покинули здание к вечеру. При этом силовики взломали дверь, чтобы попасть в школу.