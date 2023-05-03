Варшава, 3 мая, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Российские дипломаты давно приготовились к тому, что нужно будет покинуть Польшу в случае разрыва дипломатических отношений, заявил посол России в республике Сергей Андреев в эфире «Соловьёв LIVE.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Естественно, мы к этому давно готовы», — заявил Андреев.

По словам дипломата, у сотрудников российского диппредставительства нет «никаких особых переживаний» в связи с отъездом из Польши».

Готовы дипломаты также и к разного рода недружественным действиям со стороны Польши. В случае антироссийских выпадов со стороны Варшавы дипломаты будут относиться к происходящему без лишних эмоций и исходя исключительно из интересов Москвы, добавил Андреев.

МИД 2 мая выразил протест после захвата здания школы при российском посольстве в Польше, предпринятого властями республики утром 29 апреля. В заявлении назвали действия Варшавы недопустимыми и пообещали ответные меры.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 3 мая, комментируя варварский захват школы в Варшаве польскими силовиками, назвала такие действия находящимися за гранью всяческих норм.