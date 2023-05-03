Захарова назвала опасными попытки Евросоюза ввести санкции против российского атомного сектора

Москва, , 12:50 — REGNUM Европейский союз рискует навредить самому себе в случае введения санкционных ограничений на сотрудничество с Российской Федерацией в сфере атомной энергетики. Об этом в среду, 3 мая, в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Мария Захарова Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Для нас очевидно, что Брюссель, как и в ситуации с газовыми поставками, только сделает хуже самому себе, если попытается ввести ограничения в сфере мирного атома», — сказала Захарова.

Официальный представитель российского МИД также отметила, что в случае введения санкций под угрозу может попасть не только надёжное и стабильное обеспечение энергией европейских потребителей, но и ядерная безопасность большинства объектов электроэнергетики.

Ранее глава комитета по защите климата и энергетики бундестага Клаус Эрнст заявил, что санкции, введённые Соединёнными Штатами и Евросоюзом против России, в первую очередь более эффективно работают против экономики ФРГ. По его словам, санкционная политика Запада в отношении России привела к значительному росту цен на энергоресурсы в Германии.