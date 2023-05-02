Москва, 2 мая, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Около 2,7 млрд рублей доходов от продажи активов иностранных резидентов в части туризма направят на поддержку турбизнеса в Крыму. Об этом 2 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Константин Михальчевский/РИА Новости Туристы на набережной Ялты

«Сейчас у нас поступило почти 4 млрд рублей от продажи активов иностранных резидентов по линии Минэкономразвития», — сказал Решетников.

По поручению президента часть денег министерство направит на поддержку турбизнеса на полуострове, чтобы компенсировать снижение турпотока.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 2 мая провёл по видео-конференц-связи совещание с членами правительства по вопросам развития туристической отрасли. С докладами выступили зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Глава Севастополя Михаил Развожаев заявил 4 марта, что в Крыму не ждут увеличения количества туристов ввиду отсутствия авиасообщения, но надеются, что турпоток сохранится на уровне 2022 года. Позже 15 марта министр курортов и туризма республики Вадим Волченко отметил, что темпы бронирования летнего отдыха в гостиницах Крыма остаются невысокими. В этих условиях отельеры снижают цены и предлагают гостям дополнительные опции.