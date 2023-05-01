Путин 2 мая проведёт совещание с правительством по развитию туристической отрасли

Москва, , 16:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин 2 мая проведёт по видео-конференц-связи совещание с членами правительства по вопросам развития туристической отрасли. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Kremlin.ru

Уточняется, что главной темой заседания будут вопросы развития туристической отрасли.

Также указывается, что с докладами выступят зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля президент Путин заявил, что Россия и Турция выступают за увеличение количества авиарейсов, совершаемых между двумя странами. Он подчеркнул, что Москва и Анкара заинтересованы в дальнейшем развитии туристических обменов. Глава государства отметил, что курорты Турции пользуются большой популярностью у россиян.