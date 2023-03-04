Развозжаев: в Крыму и Севастополе этим летом ждут не меньше туристов, чем было в 2022 году

Симферополь, , 07:06 — REGNUM В Крыму и Севастополе не ждут увеличения количества туристов в 2023 году из-за отсутствия авиасообщения. Тем не менее глава Севастополя Михаил Развозжаев надеется на то, что в регион приедет не меньше гостей, чем в 2022 году, об этом он сообщил ТАСС.

Крым Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Прежде всего, это вопрос доступности, а не страхов. Многие люди не выбирают такую длительную логистику в силу ограничения своих временных возможностей и так далее», — пояснил он.

Глава региона признал, что вряд ли стоит ожидать развития в туристической сфере Крыма и Севастополя, но он предполагает, что отрасль сохранит средний уровень притока туристов. На полуострове рассчитывают на железнодорожное и автомобильное сообщение, увеличено количество поездов.

В Крыму продолжают строить модульные гостиницы и глэмпинги и разрабатывать новые маршруты для туристов.

«Сейчас у нас осталась проблема, связанная с железнодорожным мостом, она должна разрешиться, и тогда мы можем претендовать на уровень прошлого года», — отметил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, комментируя прогноз по турпотоку.

Как сообщало ИА REGNUM, восстановительные работы железнодорожной части Крымского моста планируют завершить к середине лета 2023 года, заявил 27 февраля вице-премьер Марат Хуснуллин.