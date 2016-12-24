29 Апреля
 
7:29

Украинские беженцы недовольны проживанием в Румынии

Страны Восточной Европы сокращают финансирование содержания украинских беженцев.

7:24

ГероиZ. Ефрейтор Виталий Вертиев.

7:23

Минобороны показало, как готовится пополнение штурмовиков на полигоне в тылу зоны СВО.

Перед выполнением боевых задач штурмовые подразделения Западного военного округа проходят полный курс боевой и тактической подготовки, отрабатывают боевое слаживание в различных ситуациях. Тренировки проходят ежедневно. Это необходимо для того, чтобы штурмовики не теряли сноровку, бдительность и профессионализм, которые потребуются для выполнения боевых задач. Как говорят инструкторы, боевое слаживание на полигоне — эффективность в бою. Отработка действий на практике помогает бойцам лучше чувствовать друг друга и понимать без слов, чтобы отточить технику и избежать потерь личного состава.

Инструкторы — опытные военные. Они прошли не одну горячую точку. Внимательно следят, чтобы были учтены все возможные неожиданности, любые «мелочи», с которыми могут столкнуться новобранцы на поле боя, ведь в зоне СВО штурмовые отряды действуют на наиболее сложных участках фронта. Военнослужащие тренируются, не жалея сил и патронов. И конечно, ждут только одного — победы.

7:20

Главное о специальной военной операции на Украине за 28 апреля.

  • Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу принял участие в совещании министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества в Индии.

  • В ночь на 28 апреля ВКС России нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Выдвижение резервов противника в районы боевых действий пресечено.

  • На донецком направлении ракетными войсками поражены украинский объединенный штаб обороны города Артёмовска, а также подразделения так называемого Иностранного легиона в районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики.

  • Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Дробышево Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Минобороны РФ.