Новый, 430-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован атакой беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Как сообщил 29 апреля в своём Telegram-канале губернатор столицы Михаил Развожаев, в районе улицы Братьев Манганари в Казачьей бухте горит резервуар с топливом. Попросив сохранять спокойствие, он отметил, что площадь пожара, которому присвоен 4-й класс сложности, составляет почти 1000 кв. метров.

Одной из самых горячих точек СВО продолжает оставаться Артёмовск. Суточные потери ВСУ на донецком направлении составили до 300 украинских военнослужащих-наёмников, известило накануне Минобороны РФ. Тем временем на кременском направлении в Донбассе украинское командование отдало приказ экономить патроны. По словам пленённого военнослужащего 100-й бригады теробороны ВСУ Владимира Киндюка, на сутки военным выдают «пять рожков», при этом приказывают стрелять только одиночными, чтобы было экономнее. Также известно, что на данном участке фронта ВСУ минируют пути возможного отхода своих же солдат. Владимир Киндюк признался, что выбора у украинских бойцов нет: либо идти на позиции, либо их убьют свои же.

Ещё одно признание прозвучало со стороны офицера разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотта Риттера. В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он заявил: после того как американцы в очередной раз убегут от схватки и выключат телевизор, украинцы останутся сами по себе у разбитого корыта.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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