Москва, , 12:11 — REGNUM В Кремле знают подробности разговора председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского, власти России приветствуют любые усилия для завершения конфликта и достижения Россией поставленных целей, заявил 27 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кремль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы готовы приветствовать всё, что может приблизить окончание конфликта на Украине и, собственно, достижение Россией поставленных целей. Что касается общения, это суверенное дело этих стран и вопрос их двустороннего диалога», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Президент России Владимир Путин и лидер КНР не обсуждали вопрос о границах Украины во время визита Си Цзиньпина в Москву в марте 2023 года, добавил Песков. Новые контакты лидеров России и Китая пока не планируются.

26 апреля председатель КНР и президент Украины провели первый с февраля 2022 года телефонный разговор. Китайские государственные СМИ сообщили, что Си Цзиньпин заявил о готовности предпринимать усилия для достижения мира на Украине, а также анонсировал направление на Украину и в другие страны специального представителя для налаживания мирного диалога.

В марте 2023 года власти КНР выступили с мирной инициативой по ситуации на Украине. Одним из её пунктов было немедленное прекращение огня и начало переговоров. Этот план раскритиковали как в Киеве, так и в Вашингтоне, представители властей США и Украины заявили, что начало переговоров до «контрнаступления ВСУ» де-факто закрепило бы переход четырёх регионов в состав России.