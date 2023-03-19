Советник Зеленского не увидел логики в мирном плане КНР по Украине

Киев, , 15:25 — REGNUM В документе КНР по мирному урегулированию украинского конфликта нет подробностей и взвешенной логики, в плане сформулированы очень общие принципы, заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Один из пунктов говорит о нерушимости суверенитета и территориальной целостности, а другой о необходимости немедленного прекращения огня, что означает именно передачу оккупированных территорий России, но это абсолютное противоречие», — утверждает он.

Советник главы офиса президента Украины подчёркивает, что мирный план не должен «строиться на удовлетворении интересов» России, а начинаться с обязательного вывода российской армии с территории Украины. Для Киева неприемлемы какие-либо территориальные компромиссы с Россией, заключил Подоляк.

Как сообщалось ранее, власти Украины неоднократно отказывались от обсуждения темы перемирия, а в качестве «условия» для начала мирных переговоров требуют «вывода российских войск» из пяти российских регионов (Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мирный план Пекина раскритиковали в Евросоюзе, власти ЕС считают, что Китай не может быть «нейтральным посредником» в вопросе урегулирования украинского конфликта.