Пекин, , 14:26 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщил президент Украины 26 апреля.

Владимир Зеленский и Си Цзинь Пин © ИА REGNUM

По словам главы украинского государства, разговор был продолжительным и содержательным. Президент Украины выразил надежду, что это даст толчок развитию отношений двух стран.

«Провёл продолжительный содержательный телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином. Верю, что этот разговор, а также назначение посла Украины в Китае даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений», — написал украинский лидер.

Китайские государственные СМИ в свою очередь сообщили, что лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения и кризис на Украине. КНР выступает за скорейшее прекращение огня, заявил, по сообщениям СМИ, Си Цзиньпин. Власти Китая намерены направить своего представителя для организации политических консультаций по данному вопросу, сказано также в сообщениях.

Предыдущий телефонный разговор глав Китая и Украины состоялся в феврале 2022 года. Посол Украины в КНР Сергей Камышев скончался в феврале 2021 года, новый глава диппредставительства в течение этого времени не утверждался.

В апреле 2023 года Си Цзиньпин заявил, что позиция КНР по вооружённому конфликту на территории Украины состоит в том, что необходимо содействовать прекращению огня и началу мирных переговоров. Инициативу должны проявить все стороны, должны быть созданы условия для начала переговоров, отметил председатель КНР.

В марте 2023 года власти КНР представили свой план мирного урегулирования ситуации на Украине, основанный на тех же принципах. Эту инициативу раскритиковали власти США, заявив, что немедленное начало переговоров де-факто закрепит территориальные приобретения России. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также раскритиковал этот план, заявив, что в нём нет как логики, так и необходимых подробностей. Власти Украины заявляют, что условие для начала мирных переговоров — возвращение Украины к границам 1991 года.