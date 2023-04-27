Москва, 27 апреля, 2023, 12:11 — ИА Регнум. В Кремле знают подробности разговора председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского, власти России приветствуют любые усилия для завершения конфликта и достижения Россией поставленных целей, заявил 27 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

«Мы готовы приветствовать всё, что может приблизить окончание конфликта на Украине и, собственно, достижение Россией поставленных целей. Что касается общения, это суверенное дело этих стран и вопрос их двустороннего диалога», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Президент России Владимир Путин и лидер КНР не обсуждали вопрос о границах Украины во время визита Си Цзиньпина в Москву в марте 2023 года, добавил Песков. Новые контакты лидеров России и Китая пока не планируются.

26 апреля председатель КНР и президент Украины провели первый с февраля 2022 года телефонный разговор. Китайские государственные СМИ сообщили, что Си Цзиньпин заявил о готовности предпринимать усилия для достижения мира на Украине, а также анонсировал направление на Украину и в другие страны специального представителя для налаживания мирного диалога.

В марте 2023 года власти КНР выступили с мирной инициативой по ситуации на Украине. Одним из её пунктов было немедленное прекращение огня и начало переговоров. Этот план раскритиковали как в Киеве, так и в Вашингтоне, представители властей США и Украины заявили, что начало переговоров до «контрнаступления ВСУ» де-факто закрепило бы переход четырёх регионов в состав России.