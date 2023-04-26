МИД России: Киев отвергает любые здравые инициативы по урегулированию кризиса

Москва, , 15:53 — REGNUM Российский МИД отметил готовность Китая способствовать переговорному процессу по Украине, но Киев вряд ли адекватно воспримет призывы к мирному урегулированию. Об этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила журналистам 26 апреля, комментируя состоявшийся телефонный разговор лидеров КНР и Украины.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, принципиальные подходы России широко созвучны с позицией МИД Китая, изложенной в опубликованном 24 февраля документе. Пекин готов прилагать усилия для налаживания диалога России и Украины. Однако проблема заключается не в недостатке хороших планов урегулирования.

«Пока киевский режим демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса, а эвентуальное согласие на переговоры обуславливает ультиматумами с заведомо нереалистичными требованиями», — подчеркнула Захарова в комментарии, опубликованном на сайте МИД.

Она добавила, что власти Украины и их кураторы на Западе уже показали, как могут «заматывать» мирные инициативы — это произошло с Минскими соглашениями. Поэтому вряд ли марионетки в Киеве, которыми управляет Вашингтон, могут адекватно воспринять любые призывы к миру.

Ранее китайские государственные СМИ сообщили о телефонном разговоре председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры обсудили двусторонние отношения и кризис на Украине, Си Цзиньпин выступил за скорейшее прекращение огня. Китай намерен направить своего представителя для организации политических консультаций по урегулированию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в апреле китайский лидер заявил, что Пекин считает необходимым содействовать прекращению огня на Украине и началу мирных переговоров. Инициативу должны проявить все стороны, нужно создать условия для начала диалога, отметил он.