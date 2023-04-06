Си Цзиньпин: чудодейственного средства по Украине нет, нужны переговоры

Пекин, , 20:02 — REGNUM Позиция Пекина по вооружённому конфликту на Украине состоит в том, что нужно содействовать прекращению огня и началу переговоров. Об этом, как сообщил МИД Китая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин 6 апреля в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине.

Си Цзиньпин и Эммануэль Макрон Артем Иванов/ТАСС

«Чудодейственного средства для выхода из кризиса не существует. Всем сторонам необходимо проявить инициативу и, наращивая взаимное доверие, создавать условия для прекращения боевых действий и начала мирных переговоров», — сказал Си Цзиньпин.

По его мнению, в первую очередь нужно содействовать взаимному прекращению огня и препятствовать попыткам подлить масла в огонь. Китайский лидер призвал в сложившейся ситуации сохранять «спокойствие и рациональность».

Как сообщало ИА REGNUM, Китай неоднократно призывал к прекращению огня на Украине и началу переговоров. Госсекретарь США Энтони Блинкен на это заявил, что Вашингтон против любого мирного плана и прекращения огня, если это не будет предусматривать отступления России из новых регионов.