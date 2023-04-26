Москва, 26 апреля, 2023, 14:39 — ИА Регнум. В городе Артёмовске (украинское название — Бахмут) в ДНР пресечены попытки ВСУ контратаковать на северном и южном флангах. Об этом 26 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

«Подразделения ВДВ и «южной» группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов и пресекали попытки подразделений ВСУ контратаковать на северном и южном флангах», — сказал Конашенков.

По его словам, в западной части Артёмовска штурмовые отряды продолжали уничтожение подразделений ВСУ и наёмников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, командующий сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко заявил, что ситуация в Артёмовске является сложной.

Кроме того, украинский генерал Сергей Кривонос признал, что военное руководство Украины допустило ошибки, которые привели к большим потерям ВСУ при боях за Артёмовск. Он отметил, что Украина платит страшную цену за Артёмовск.