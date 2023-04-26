Донецк, , 12:04 — REGNUM Командующий сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко побывал на позициях ВСУ и признал, что ситуация в Артёмовске является сложной. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба командования сил спецопераций ВСУ.

Виктор Хоренко. Кадр из видео с канала: 5 канал.

«Действительно, ситуация в Бахмуте (украинское название Артёмовска — прим.) сложная», — цитирует пресс-служба слова Хоренко.

Как передавало ИА REGNUM, украинский генерал-майор Сергей Кривонос признал, что военное руководство Украины допустило ошибки, которые привели к большим потерям ВСУ при боях за Артёмовск. Он отметил, что Украина платит страшную цену за Артёмовск, некоторые допустили ошибки и не подготовили город к нужной обороне.

По информации Минобороны России, российские штурмовые отряды продолжают активные действия по уничтожению противника в западной части Артёмовска. При этом воздушно-десантные войска, оперативная-тактическая и армейская авиация Вооружённых сил России оказывают непосредственную поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом и пресекают попытки противника перебросить туда резервы.