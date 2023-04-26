Украинский генерал Кривонос рассказал о допущенных ВСУ ошибках в Артёмовске

Киев, , 01:16 — REGNUM Военное руководство допустило ошибки, которые привели к большим потерям ВСУ при боях за Артёмовск, признал украинский генерал-майор Сергей Кривонос.

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Каждый клочок земли в Бахмуте (Артёмовске) уже полит украинской кровью. И это большая проблема: мы платим страшную цену за этот город, а вопрос в том, что некоторые допустили ошибки и не подготовили город к нужной обороне», — сказал он.

По его словам, также не решена проблема с подготовкой мобилизованных, это непосредственно отражается на ситуации в городе.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предсказал ВСУ потерю Славянска и Краматорска в ДНР после сдачи Артёмовска. За этим последует потеря Константиновки и всей Донецкой области.