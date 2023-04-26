Москва, 26 апреля, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Письмо генсека ООН Антониу Гутерриша относительно зерновой сделки передано в Кремль по дипломатическим каналам, это обращение рассматривается, заявил журналистам 26 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Un.org Антониу Гутерриш

«Письмо передано по дипломатическим каналам и рассматривается», — заявил Песков в ответ на вопрос, есть ли шансы на продление зерновой сделки.

Ранее в ООН сообщили, что Гутерриш передал письмо для президента России Владимира Путина со своими инициативами по реализации зерновой сделки. Письмо будет изучено, отметил глава МИД России Сергей Лавров. Он также заявил, что если произойдёт утечка документа, это будет означать очередную попытку оказать давление на Россию.

Пока никакого прогресса в реализации зерновой сделки нет, обещания, данные России при заключении этого соглашения, как не исполнялись, так и не исполняются, отмечали ранее в МИД и Кремле. Запад своими действиями завёл ситуацию с этой сделкой в тупик, сказал Лавров на пресс-конференции в ООН 25 апреля. Сделка будет продлена после мая 2023 года только в том случае, если ситуация изменится, заявили в МИД.

24 апреля в Министерстве обороны РФ сообщили, что Украина использовала гуманитарный коридор в акватории Одессы для атаки на пункты базирования Черноморского флота и гражданскую инфраструктуру Крыма. Такие действия ставят под угрозу возможность продления зерновой сделки, отметили в ведомстве.

Россия требует полного выполнения всех условий сделки, а именно переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновления поставок в Россию сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отмены ограничений на страхование и перестрахование, а также снятия запрета на доступ в порты, восстановления работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и разблокирования активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.